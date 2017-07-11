В Хабаровске в штаб Навального пришла полиция

В Хабаровске сотрудники центра по борьбе с экстремизмом и оперативники пришли в предвыборный штаб оппозиционного политика Алексея Навального. Правоохранители изъяли 2 тысячи листовок в поддержку Навального и передали троим волонтерам штаба повестки по административным делам. Об этом «Новой газете» сообщил координатор отделения в Хабаровске Алексей Ворсин.

Обыск в штабе политика Алексея Навального в Хабаровске / Фото: команда Навального в Хабаровске «ВКонтакте»

По его словам, в штаб пришли двое сотрудников центра «Э» и двое оперативников. Правоохранители заявили, что к ним поступило «заявление от гражданки», в котором она попросила проверить штаб Навального на проведение незаконной предвыборной агитации — она якобы обнаружила в своем подъезде наклейку в поддержку политика. По словам Ворсина, штаб не занимается расклейкой листовок в подъездах жилых зданий.

Обыск в штабе политика Алексея Навального в Хабаровске / Фото: команда Навального в Хабаровске «ВКонтакте»

Ворсин уточнил, что правоохранители передали троим волонтерам штаба повестки по административным делам по части 1 статьи 20.2 КоАП РФ. (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Правоохранители считают, что волонтеры штаба нарушили законодательство во время проведения пикетов на акции «агитационный субботник».

8 июля штабы политика Алексея Навального по всей стране проводят акции «агитационный субботник». В нескольких городах России полиция провела обыски в штабах политика и изъяла у волонтеров листовки и газеты, а также футболки и другие агитматериалы.