Союз журналистов Чечни опубликовал обращение к «Новой газете»

Союз журналистов Чеченской Республики опубликовал открытое обращение к «Новой газете» после публикации данных о массовых казнях в Грозном в ночь на 26 января.

Авторы обращения утверждают, что «Новая газета» не предоставила доказательств фактов, опубликованных в материале.

«Союз журналистов Чеченской Республики считает, что статья госпожи Милашиной, нацеленная на сенсационную громкость и разоблачение, больше смахивает на политический заказ от своих западных спонсоров, нежели на журналистское расследование. Заказ откровенно слабо отработанный, обутый в пустое жонглирование домыслами и беспочвенными догадками», — утверждают в организации.

При этом председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов в разговоре с РБК назвал заявление Союза журналистов Чечни «некорректным».

«Союз журналистов России не поддерживает данную позицию и заявление. Зачем же так оскорблять журналиста, женщину? Как только доеду до работы, свяжусь с Грозным. Я пока досконально не знаю сути произошедшего, поэтому говорить воздержусь», — сказал он.

Ранее редакция «Новой газеты» обратилась к главе Совета по правам человека при президенте Михаилу Федотову в связи с публикацией о массовых казнях в Грозном в ночь на 26 января 2017 года. Как отмечается в обращении, список с именами убитых и датами их рождения уже ранее был передан в Следственный комитет РФ и Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, однако сейчас доследственная проверка «ведется формально и реальных действий, направленных на установление судьбы жителей Чечни, убитых 26 января 2017 года, не предпринимается».

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9 июля «Новая газета» опубликовала имена 27 человек, которых расстреляли в Чечне без предъявления обвинений. Однако, по нашим сведениям, речь может идти о 56 жителях республики. В эту ночь все задержанные содержались в Грозном на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Изучение списков задержанных свидетельствует о том, что решение об убийстве принималось спонтанно.

По данным «Новой газеты», в то время на территории ППС находились первый заместитель министра МВД по ЧР Апти Алаудинов, командир СОБРа «Терек», начальник личной охраны главы Чечни Абузейд Висмурадов, командир ППСП им. А. Кадырова Аслан Ирасханов и начальники ОМВД России по Чечне тех районов, в которых были зарегистрированы задержанные.