СМИ: боевики ИГ подтвердили гибель своего лидера Аль-Багдади

Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» подтверждают гибель своего лидера Абу Бакра Аль-Багдади. Об этом сообщил иракский телеканал Alsumaria со ссылкой на источник.

По его словам, боевики анонсировали преемника, однако не назвали его имя. Источник полагает, что заявление о гибели главаря было ожидаемо после отмены запрета на разговоры о смерти Аль-Багдади.

От лица боевиков преемник призвал к отказу от междоусобицы и сохранению стабильности.

Информацию о гибели Аль-Багдади также подтверждает правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights.

Напомним, 16 июня Минобороны России рассказало о возможной смерти Аль-Багдади вследствие авиаудара. Тогда самолеты Су-34 и Су-35 нанесли удары по зданию, в котором проходило совещание лидеров ИГ. В результате удара, по информации ведомства, погибли более ста террористов, среди которых мог быть Аль-Багдади.

На протяжении нескольких лет в СМИ появлялись сообщения о смерти или захвате лидера, но ни одно из них не получало подтверждения.

Ранее разведка сообщала о том, что Аль-Багдади находился в Мосуле (Ирак), но смог покинуть город после наступления иракской армии. Также поступали сообщения о том, что лидер ИГ был захвачен при попытке прорваться из Мосула к сирийской границе. Однако эти сообщения были опровергнуты в Пентагоне.

Юлия Костенко