ФСИН попросила заменить Навальному условное наказание реальным

Читайте также Суд не принял иск ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный

Федеральная служба исполнения наказаний попросила Симоновский суд Москвы заменить условный срок политику Алексею Навальному реальным наказанием, передает РИА Новости.

«В Симоновский суд поступило заявление об отмене условного осуждения Навальному с направлением в исправительную колонию. Оно зарегистрировано, но процессуальное решение по нему — о принятии либо отказе в принятии к рассмотрению — пока не принято», — сказал представитель суда Виктор Васильев.

В разговоре с Интерфаксом Васильев рассказал, что «представление ФСИН поступило в суд по делу, которое рассматривалось в Замоскворецком суде Москвы». Замоскворецкий суд Москвы рассматривал дело «Ив Роше».

Адвокат Навального Вадим Кобзев в беседе с «Новой газетой» рассказал, что подобные заявления ФСИН уже дважды подавала в суды. Оба раза суд отказал изменить политику условный срок реальным.

«Мы пока не ознакомились с заявлением ФСИН. Нас в принципе не обязаны уведомлять о предстоящем заседании по данному заявлению. Они должны уведомить об этом только самого Алексея Навального», — сказал Кобзев.

В конце июня, когда Навальный находился в спецприемнике, ФСИН предупредила Навального о возможной отмене условного срока. По словам Кобзева, после административного нарушения ФСИН может обратиться в суд, чтобы попросить увеличить испытательный срок, заменить условное наказание на общественные работы или реальный срок.

Тогда речь шла о возможной отмене условного срока по делам «Кировлеса» и «Ив Роше».

Симоновский суд Москвы арестовал его на 30 суток за организацию несанкционированной акции против коррупции на Тверской улице в Москве. Позднее Мосгорсуд сократил срок ареста с 30 до 25 суток.

Напомним, в декабре прошлого года Навального повторно признали виновными в хищении имущества предприятия «Кировлес». Его приговорили к пяти годам условно. В конце 2014 года Алексея и Олега Навальных признали винновыми в хищении 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше» и 4 миллионов рублей у «Многопрофильной процессинговой компании».