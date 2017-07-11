Фонд «Дарящие надежду» призвал Путина поддержать законопроект об обращении с животными

Международный благотворительный фонд помощи бездомным животным «Дарящие надежду» написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором призвал главу государства вмешаться и поддержать подготовленный законопроект об ответственном обращении с животными.

Письмо подписали известные артисты, музыканты, врачи, спортсмены, в том числе российский актер, председатель попечительского совета фонда «Дарящие надежду» Леонид Ярмольник и народная артистка России Елена Яковлева.

Письмо было написано в связи с тем, что накануне второго чтения закона в Госдуме стало известно о приостановке принятия закона, говорится в документе.

Второе чтение должно было состояться во вторник, 11 июня. В этот день на Интерфаксе вышло сообщение, что второе чтение законопроекта переносится на осеннюю сессию. Неназванный член Совета Госдумы заявил агентству, что законопроект «очень сложный» и нуждается в доработке и согласовании позиций.

По мнению автора письма, «одна из причин остановки процесса принятия закона — “ярое лобби” представителей охотничьего сообщества, желающих продолжать кровавый бизнес на притравочных станциях». Они также предположили, что «возможно, есть и другие, не менее ужасные причины».

Авторы письма напомнили, что именно президент 16 ноября 2016 года дал поручение принять гуманный закон о животных. В фонде выразили надежду, что Путин напомнит своему аппарату о выполнении своего же поручения.

«Непринятие закона о животных может повлечь за собой непредсказуемые последствия. Вся страна, все неравнодушные люди почувствуют себя в очередной раз обманутыми — ведь Ваше поручение не будет выполнено. Животных будут продолжать убивать, мучить, и за это никто не понесет наказание», — отмечают авторы письма.

«Если закон не принять, то безобразия, творящиеся жестокость и беспредел по отношению к животным, не прекратятся. Россия останется все той же дикой страной с жестокими нравами. Только пропаганда гуманного отношения к животным, гуманное образование и, собственно, гуманный закон о животных и сможет вывести страну на цивилизованный уровень», — добавили в фонде.

Во вторник, 11 июля, руководство фонда планирует передать письмо в администрацию президента.

В апреле этого года глава комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева сообщила, что в данный законопроект, который «пролежал в Госдуме почти шесть лет», внесено уже 300 поправок. Она отметила, что «это самый сложный на сегодняшний день законопроект», который «переписывается заново». Тимофеева также пояснила, что в Госдуме не торопятся принимать закон, потому что он должен быть «не быстрым, а рабочим».

Законопроект «Об ответственном обращении с животными» был внесен в Госдуму осенью 2010 года группой депутатов пятого созыва, в марте 2011 года он был принят в первом чтении.

Благотворительный фонд «Дарящие надежду» существует с 2010 года. Леонид Ярмольник возглавляет попечительский совет фонда, а его дочь, Александра Ярмольник, является соучредителем фонда. Фонд помогает частным и муниципальным приютам.