Москалькова сообщила о переводе обездвиженного инвалида из СИЗО в больницу

Осужденного за разбой обездвиженный инвалид 1-й группы Антон Мамаев перевели из СИЗО в «Матросская тишина» больницу. Об этом сообщила в своем Instagram уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова.

«Антон Мамаев переведен в медицинское учреждение. Работаем дальше», — написала она.

Ранее Москалькова заявила, что делает все зависящее от нее, чтобы помочь осужденному за разбой инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву.

«Делаю все, что от меня зависит, чтобы помочь», — сообщила омбудсмен.

По сообщению ТАСС, прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры России проверит обоснованность приговора Тимирязевского районного суда Москвы, приговорившего Мамаева к 4,5 года колонии. Прокурор Москвы взял исполнение поручения на контроль.

В самом Тимирязевском суде РИА Новости пояснили, что инвалида приговорили к реальному, а не условному сроку, поскольку статья Уголовного кодекса, по которой его обвиняли, не позволяет назначать наказание, не связанное с лишением свободы.

В пресс-службе добавили, что решать вопрос о том, можно ли освободить больного человека от колонии, должен не суд, а Федеральная служба исполнения наказаний.

Также там отметили, что при назначении наказания суд принял во внимание то, что заболевание Мамаева не включено в перечень, позволяющий освобождать от реального срока тяжелобольных людей.

Делом Мамаева займутся в Совете федерации. Сенатор Антон Беляков написал на своей странице в фейсбуке, что намерен вмешаться «в этот кошмар».

«Попробую вмешаться в этот кошмар. Жаль, что не узнал об этом раньше», — сообщил он.

28-летнего москвича Антона Мамаева, страдающего редким заболеванием (спинальная атрофия мышц), признали виновным в разбое и приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

По версии следствия, Мамаев, который весит 18 килограмм и не может передвигаться, силой захватил мотороллер у спецназовца. СМИ сообщали, что Мамаев приобрел у знакомых мотороллер и хотел заработать на перепродаже, однако продавцы обратились с заявлением в правооранительные органы.

30 июня Антона Мамаева арестовали в здании суда и на инвалидной коляске доставили в «Матросскую тишину». Там о нем заботился сокамерник. По сообщениям СМИ, Мамаев раньше не привлекался к уголовной ответственности и у него есть малолетний ребенок.