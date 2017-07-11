Госсовет Татарстана попросил Путина продлить договор федерального центра с регионом

Депутаты Государственного совета Татарстана обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой продлить договор о разграничении полномочий между федеральным центром и властями региона. Соответствующее заявление опубликовано на сайте госсовета республики.

В документе говорится, что договор «стал важным фактором сохранения политической, межнациональной и межконфессиональной стабильности» и «находит поддержку абсолютного большинства жителей республики».

Депутаты просят Путина сохранить наименование руководителя Татарстана «президентом» (Татарстан — единственная республика в России, руководитель которой именуется президентом, а не главой, — ред.). По словам депутатов, институт «республиканской президентской власти» играет для Татарстана, и для всех татар, проживающих в России и за ее пределами «консолидирующую роль».

Авторы обращения также просят главу государства образовать «специальную комиссию для выработки предложений по правовым вопросам».

Ранее РБК со ссылкой на федерального чиновника и собеседника близкого к Кремлю сообщил, что администрация президента России не планирует продлевать договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном.

В публикации говорилось, что власти Татарстана не согласны с позицией Кремля и хотят, чтобы документ в том или ином виде сохранился. Однако понимая, что федеральный центр не готов на это, «пытаются выторговать для себя преференции».

Напомним, договор о разграничении полномочий между федеральным центром и властями Татарстана был утвержден 24 июля 2007 года сроком на десять лет. По словам спикера Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, договор истекает 11 августа 2017 года, поскольку именно в этот день десять лет назад он вступил в силу.