Немецкий концерн Siemens подал иск против «Технопромэкспорта» из-за использования газовых турбин в Крыму, сообщает RNS со ссылкой на заявление компании.

«Siemens подал иски, чтобы предотвратить дальнейшие поставки в Крым и возврата ранее поставленного оборудования в изначальное место предназначения —Тамань. Иски поданы в Москве», — цитирует агентство документ.

Накануне министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия проект ТЭС в Крыму «будет в любом случае реализован» в первом квартале 2018 года, даже если турбины Siemens будут отозваны.

О своем намерении обратиться в суд Siemens заявляла ранее. В концерне заявили, что две турбины компании, предназначенные для российских клиентов, используются в Крыму в нарушение условий договора.

Эту информацию концерн получил от «надежных источников», что это за источники, в компании не уточнили. По информации источников, как минимум две из четырех турбин Siemens, которые были поставлены для проекта в Тамани на юге России, были перевезены в Крым.

«Такое развитие событий показывает ясное нарушение контрактов на поставку, которые ясными словам запрещают нашим клиентам осуществлять поставки в Крым», — говорилось в сообщении концерна.

Кроме этого, Reuters со ссылкой на источники сообщило, что турбины Siemens были поставлены в Крым в обход санкций Европейского союза.

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Поplytt пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турбины, которые устанавливают на территории Крыма, произведены в России.

Источник «Новой газете» в правительстве Севастополя сообщал, пчто еред поставкой турбин на полуостров они были модифицированы на заводах «Ростеха» до такой степени, что их уже нельзя назвать разработкой Siemens.