«Яблоко» заподозрило связанные с Мединским компании в сговоре при госзакупках

Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» обнаружил признаки картельного сговора при госзакупках Министерства культуры. Об этом сообщается на сайте партии.

Антикоррупционный центр проверил данные о 12 госзакупках, проведенных Минкультуры и его структурами. Они касались организации мероприятий: конференций, ярмарки и фестиваля. Общая сумма контрактов составила 106,3 млн рублей.

Юристы «Яблока» утверждают, что подозреваемые в сговоре компании могут быть связаны с родственниками и бывшими бизнес-партнерами министра культуры Владимира Мединского.

Госзаказ между собой разделили 4 фирмы: «Медиа-консалтинг», «СВ Дот.Ру», «Стратегические коммуникации» и «Медиа-арт». Компании «Стратегические коммуникации», «СВ Дот.Ру» и «Медиа-консалтинг» связаны общим телефоном и адресами с фирмой бывшего бизнес-партнера Мединского Егора Москивина. Владельцем же «Медиа-консалтинга» оказалась знакомая Владимира Мединского Елена Кречетова.

По мнению центра, связи между компаниями свидетельствуют о том, что Мединский «оказывает преференции для своего окружения».

Данная информация направлена для проверки в Федеральную антимонопольную службу.

Напомним, в начале марта прошлого года началось так называемое «дело реставраторов». Следствие утверждает, что при заключении контрактов на реставрацию Эрмитажа, Новодевичьего монастыря, Иоанно-Предтеченского женского монастыря и Изборской крепости под Псковом были похищены бюджетные средства.

Главным подозреваемым по делу является заместитель министра культуры Григорий Пирумов.

Ольга Дубова