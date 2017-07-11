Весельницкая рассказала детали встречи с сыном Трампа

Адвокат Наталья Весельницкая, которую называют «связанной с Кремлем», в беседе с NBC рассказала, что во время встречи с Дональдом Трампом-младшим обсуждался только вопрос усыновления российских детей американцами.

По ее словам, она знала, что на встрече будет только Трамп-младший. Весельницкая предположила, что человека, который покинул встречу спустя 10 минут, зовут Джаред Кушнер (зять президента США Дональда Трампа). А глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, рассказала адвокат, читал что-то в телефоне и «был занят своими делами».

Весельницкая не исключила, что представители предвыборной команды Трампа хотели получить компрометирующие материалы на Хиллари Клинтон.

«Может быть, у них было желание это (компромат на Хиллари Клинтон) увидеть. Они могли увидеть в той идее, о которой я говорила, только то, что они хотели увидеть. Меня интересовало другое», — ответила она.

Адвокат также отрицает связи с российскими властями.

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Ранее во вторник The New York Times сообщила, что в июне 2016 года «связанный с Кремлем» юрист из России Наталья Весельницкая предложила Трампу-младшему «компрометирующую информацию» о Клинтон. Она встретилась с сыном будущего президента, а также главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом и зятем будущего президента Джаредом Кушнером состоялась 9 июня.

При этом перед встречей бывший британский журналист Роб Голдстоун, который помог ее организовать, в письме к сыну Трампа предупреждал, что источником этого компромата были российские власти.

Адвокат Трампа-младшего Алан Футерфас заявил, что его клиент не сделал ничего противозаконного и готов сотрудничать со следствием.