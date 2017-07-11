Депутаты обжаловали отказ от референдума о статусе Исаакия

Депутаты парламента Санкт-Петербурга подали в Октябрьский районный суд жалобу на решение заксобрания города об отказе в проведении референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Об этом «Новой газете» рассказал депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

«Мы полагаем, что решение заксобрания политически мотивировано и не несет никакого юридического содержания. Заксобрание имеет право действовать только в рамках закона, а по закону оно имеет право запрещать референдум только в случае, если его вопрос входит в число запрещенных. Это очень узкий список вопросов, среди которых — досрочное прекращение срока полномочий органов власти, изменение бюджета, изменения финансовых обязательств субъекта России или муниципального образования и так далее. Кроме того, вопрос сформулирован ясно и исключает множественное толкование. Следовательно, заксобрание нарушило наше право на проведение референдума», — считает Вишневский.

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Депутат отметил, что в случае, если суд все-таки обяжет заксобрание изменить решение, то вопрос о летних каникулах парламента перестанет иметь значение. «Им придется рассмотреть вопрос на внеочередном заседании», пояснил он.

Заявление подписали депутаты и члены инициативной группы по проведению референдума Борис Вишневский, Михаил Амосов («Яблоко»), Алексей Ковалев («Справедливая Россия») и Максим Резник («Партия Роста»).

Напомним, 28 июня законодательное собрание Санкт-Петербурга отказалось проводить референдум о статусе Исаакиевского собора.

В свою очередь, глава комитета по законодательству Денис Четырбок рассказал «Медузе», что вопрос о статусе собора вступает в противоречия с положениями федерального закона о передаче имущества религиозного назначения религиозным организациям.

Напомним, в конце марта городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга одобрила проведение референдума о статусе Исаакиевского собора. После этого окончательное решение о проведении референдума должно было принять городское заксобрание.

Власти Петербурга заявили о намерении передать РПЦ Исаакиевский собор в начале года. Против такого решения выступили жители города. в том числе представители музейного сообщества. В петербурге прошли несколько протестных акций.