ЕСПЧ подтвердил запрет на ношение никаба в Бельгии в общественных местах

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил запрет на ношение никаба (мусульманского женского головного убора, закрывающего лицо, с узкой прорезью для глаз) в общественных местах в Бельгии.

В документе отмечается, что запрет гарантирует защиту прав и свобод других лиц, а также сохраняет бельгийское общество целостным.

Иск в ЕСПЧ подали две женщины, исповедующие ислам. Они заявляли о том, что запрет на ношение никаба является дискриминационным и ограничивает их права на личную свободу.

Запрет на ношение никаба был принят в Бельгии в 2011 году. Бельгийский суд постановил, что на территории страны запрещено «появляться с частично или полностью скрытым лицом таким образом, что это мешает его распознать».

Ранее подобный запрет ввели в Камеруне, Чаде, Конго, Нидерландах, Франции, Италии, Латвии, Болгарии, Австрии и Германии.

Юлия Костенко