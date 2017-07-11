ЕСПЧ подтвердил запрет на ношение никаба в Бельгии в общественных местах
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил запрет на ношение никаба (мусульманского женского головного убора, закрывающего лицо, с узкой прорезью для глаз) в общественных местах в Бельгии.
В документе отмечается, что запрет гарантирует защиту прав и свобод других лиц, а также сохраняет бельгийское общество целостным.
Иск в ЕСПЧ подали две женщины, исповедующие ислам. Они заявляли о том, что запрет на ношение никаба является дискриминационным и ограничивает их права на личную свободу.
Запрет на ношение никаба был принят в Бельгии в 2011 году. Бельгийский суд постановил, что на территории страны запрещено «появляться с частично или полностью скрытым лицом таким образом, что это мешает его распознать».
Ранее подобный запрет ввели в Камеруне, Чаде, Конго, Нидерландах, Франции, Италии, Латвии, Болгарии, Австрии и Германии.
Юлия Костенко