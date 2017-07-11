В Москве простились с Антоном Носиком

В московском Центральном доме литераторов (ЦДЛ) прошла церемония прощания с Антоном Носиком. Известного медиаменеджера и блогера похоронили на Востряковском кладбище.

Проститься с журналистом пришли его коллеги, общественные деятели и близкие. На церемонии присутствовали главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, генеральный директор издания Meduza Галина Тимченко, политик Алексей Навальный, поэт Вера Полозкова, владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев и другие.

Главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования его близким.

«Я уверен, что его душа сейчас находится в том месте, где ему хорошо, и уверен, что он просит нас заниматься теми делами, которые у него были», — приводит его слова Интерфакс.

Антон Носик скончался от сердечного приступа в ночь с 8 на 9 июля в Подмосковье.

Носик участвовал в создании ряда крупнейших новостных изданий, таких как Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com.

В 2009 году он занял должность заместителя генерального директора компании «Объединенные медиа» и должность шеф-редактора Bfm.ru.

С ноября 2011 года по ноябрь 2012 Антон Носик был медиадиректором SUP Media, которому принадлежит сервис LiveJournal. Он также ввел популярный блог в «Живом журнале».

Ольга Ситникова