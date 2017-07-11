Чистый отток капитала из России вырос в 1,7 раза

Чистый отток капитала из России по итогам первого полугодия 2017 года составил 14,7 млрд долларов, сообщается на сайте Банка России.

За аналогичный период прошлого года чистый отток капитала составил 8,6 млрд долларов. Таким образом, вывоз капитала из России увеличился за год почти на 60 процентов.

«Определяющее влияние на величину чистого вывоза капитала, в отличие от ситуации годом ранее, оказали операции банковского сектора, связанные с поступлением средств на счета клиентов-резидентов в начале года, а также с интенсивным погашением банками внешних долговых обязательств», — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что по итогам 2017 года ЦБ ожидает чистый отток капитала из России в 19 млрд долларов.

В начале июля «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты «Ренессанс Капитала» сообщил, что с конца февраля по конец июня иностранные инвесторы вывели с российского рынка 1,6 млрд долларов — максимум за последние 3,5 года.

О сокращении вложений иностранных инвесторов в российские фонды сообщали и в Emerging Portfolio Fund Research. По их информации, за период с 22 по 28 июля из фондов, ориентированных на российский рынок, было выведено более 83 млн долларов.

Как отмечал «Ъ», подобная ситуация складывалась в 2013 году. На тот момент в течение семи месяцев из российских активов иностранные инвесторы вывели 2,47 млрд долларов.

Позднее в Кремле заявили, что рост оттока капитала из России объясняется конъюнктурными процессами и волатильностью.

Максимальный отток капитала из России был зафиксирован Банком России в 2014 году: тогда из страны за год вывели 153 млрд долларов. Минимальный чистый отток капитала был зафиксирован в 2003 и 2005 годах — тогда он составил 0,3 млрд долларов.