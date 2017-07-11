Bloomberg: «Лаборатория Касперского» сотрудничала с ФСБ

Компания «Лаборатория Касперского» создавала для ФСБ технологии, а также передавала данные хакеров, сообщает Bloomberg. В распоряжении агентства оказались письма Евгения Касперского руководству компании от октября 2009 года.

По данным Bloomberg, в письмах Касперский рассказывает о секретном проекте, над которым «Лаборатория Касперского» работала «по большой просьбе со стороны Лубянки». Он заключался в создании софта, защищающего от DDoS-атак. Помимо этого, «Лаборатория Касперского» сотрудничала с провайдерами по «активным контрмерам» (атаки на хакеров).

Проект скрывался от сотрудников «Лаборатории Касперского». Руководил им главный юрисконсульт «Лаборатории Касперского» Игорь Чекунов, бывший офицер КГБ. Источник Bloomberg рассказал, что Чекунов занимается технической поддержкой ФСБ, а также собирает идентификационных данных с компьютеров клиентов.

Bloomberg отмечает, что одним из сотрудников «Лаборатории Касперского», которые участвовали в рейдах вместе с силовиками, был Руслан Стоянов. Ранее он работал в МВД и занимался борьбой с киберпреступностью.

Стоянов проходит по делу о госизмене в пользу США. Его также обвиняют во взломе обвиняют во взломе аккаунтов российских чиновников и бизнесменов.