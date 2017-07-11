Суд не принял иск ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный

Симоновский суд Москвы отказал в принятии искового заявления от Федеральной службы исполнения наказаний о замене условного срока на реальный оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Виктора Васильева.

«Суд вернул исковое заявление в связи тем, что оно не подписано надлежащим лицом», — объяснил он.

Ранее во вторник стало известно, что в Симоновский суд поступило заявление ФСИН об отмене условного осуждения Навальному с направлением в исправительную колонию. Представление ФСИН поступило в суд по делу, которое рассматривалось в Замоскворецком суде Москвы, объяснили в суде. Замоскворецкий суд Москвы рассматривал дело «Ив Роше».

Адвокат Навального Вадим Кобзев в беседе с «Новой газетой» рассказал, что подобные заявления ФСИН уже дважды подавала в суды. Оба раза суд отказывался удовлетворить требования службы.

Напомним, в конце 2014 года Алексея и Олега Навальных признали винновыми в хищении 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше» и 4 миллионов рублей у «Многопрофильной процессинговой компании». Олег Навальный получил 3,5 года колонии общего режима, Алексей Навальный — 3,5 года условно.

В декабре прошлого года политика повторно признали виновными в хищении имущества предприятия «Кировлес» и приговорили к пяти годам условно.