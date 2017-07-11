В отношении националиста Вячеслава Мальцева возбудили уголовное дело по части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Об этом «Новой газете» сообщил пресс-секретарь «Партии Националистов» Денис Романов.

По словам Романова, о возбуждении дела следователи сообщили адвокату Вячеслава Мальцева Игорю Элифханову во время обыска в доме Мальцева в Подмосковье. «Он ознакомился с документами о возбуждении дела», — уточнил пресс-секретарь.

«Возбуждение дела инициировала ФСБ. Ее же сотрудники при поддержке оперативного полка проводили обыск в квартире Вячеслава, якобы искали его», — заявил Романов.

Он уточнил, что при обыске правоохранители изъяли атрибутику и технику.

Ранее во вторник сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в подмосковном доме националиста Вячеслава Мальцева.

Напомним, 4 июня Мальцев покинул Россию. Он также утверждал, что на него завели уголовное дело в связи с созданием экстремистского сообщества. Мальцев уверен, что его планировали арестовать, но он узнал об этом и успел уехать.

Позднее Мальцев в эфире канала «Артподготовка» на YouTube заявил, что готов вернуться в Россию в обмен на освобождение Алексея Политикова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.