В МИДе изучат планы Украины ввести биометрический контроль на границе

В Министерстве иностранных дел (МИД) России намерены изучить планы Украины ввести биометрический контроль на границе, заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

По его словам, ведомство изучит нововведения Украины «и степень их соответствия с имеющимися между двумя странами межгосударственными договоренностями».

«Уже после этого будем смотреть на то, как мы должны на это реагировать», — отметил Карасин (цитата по ТАСС).

При этом замминистра отметил, что у российской стороны «складывается впечатление, что эти шаги могут повести в неверном направлении и ударить по человеческому измерению наших отношений».

«Это было бы прискорбно»,— подчеркнул он.

Карасин добавил: если выяснится, что намерения Киева направлены против гуманитарной составляющей российско-украинских отношений, то МИД задумается о встречных мерах.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что с 1 января 2018 года для всех иностранцев при пересечении границы будет введен биометрический контроль.

При этом Турчинов уточнил, что нововведение в первую очередь будет касаться граждан России. Он добавил, что перед поездкой россиянам придется проходить процедуру предварительной регистрации, а для въезда на Украину у них будут снимать отпечатки пальцев.