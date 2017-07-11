СМИ сообщили об обысках в офисе «дочки» «Реновы»
Сотрудники ФСБ провели обыски в офисах компании «Т Плюс», «дочки» «Реновы» Виктора Вексельберга. Об этом сообщают со ссылкой на источники РБК и Legal.Report.
По данным Legal.Report, обыски прошли как в офисах компании в Москве, так и в офисах ее региональных филиалах.
По данным РБК, силовики осуществляли выемку документов. Источник издания в «Т плюс» рассказал, что сотрудники ФСБ «регулярно запрашивают документы» в компании.
В самой компании РБК сообщили, что в офисе проводились «стандартные следственные мероприятия», компания работает в обычном режиме.
Представитель компании пояснил, что следственные действия проходили в рамках дела о расследовании уголовного дела о взятках топ-менеджеров «Реновы» и «Т Плюс» властям республики Коми.
«В рамках уголовного дела по Коми была назначена экспертиза. Во вторник, 11 июля, в офис «Т плюс» приезжали эксперты в сопровождении представителей Следственного комитета и ФСБ и проводили следственные действия», — сообщил представитель компании.
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Напомним, управляющего директора группы «Ренова» Евгения Ольховика и генерального директора входящей в холдинг компании «Т Плюс» Бориса Вайнзихера задержали в сентябре 2016 года.
По версии следствия, бизнесмены с 2007 по 2014 годы давали взятку руководству Коми, в частности, бывшему губернатору Вячеславу Гайзеру, за установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию и другие льготы. Оба сотрудника компаний Вексельберга арестованы.
Самого Гайзера в 2015 году арестовали по обвинению в создании преступного сообщества, отмывании денег и мошенничестве.