ФСИН не просила суд заменить условный срок Навальному на реальный

Федеральная служба исполнения наказаний не обращалась в суд с представлением об отмене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному.

«ФСИН России не обращалась в Симоновский суд г. Москвы с представлением об отмене Навальному А.А. условного наказания, назначенного приговором суда», — приводит Интерфакс заявление пресс-бюро службы.

Ранее во вторник РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Симоновского суда Москвы Виктора Васильева сообщило, что в суд поступило заявление ФСИН об отмене условного осуждения Навальному с направлением в исправительную колонию. Речь шла об условном сроке по делу «Ив Роше», отмечали в суде.

Позже ТАСС со ссылкой на того же пресс-секретаря сообщил, что в принятии искового заявления отказано, так как «оно не подписано надлежащим лицом».

«Новой газете» не удалось получить комментарий Симоновского суда и ФСИН по поводу сложившейся ситуации.

Адвокат Навального Вадим Кобзев в беседе с «Новой газетой» рассказал, что подобные заявления ФСИН уже дважды подавала в суды. Оба раза суд отказывался удовлетворить требования службы.

Напомним, в конце 2014 года Алексея и Олега Навальных признали винновыми в хищении 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше» и 4 миллионов рублей у «Многопрофильной процессинговой компании». Олег Навальный получил 3,5 года колонии общего режима, Алексей Навальный — 3,5 года условно.

В декабре прошлого года политика повторно признали виновными в хищении имущества предприятия «Кировлес» и приговорили к пяти годам условно.