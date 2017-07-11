Фигурант «дела Сугробова» получил три года колонии

Мосгорсуд приговорил экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Геннадия Соболева, который является одним из фигурантов «дела Сугробова», к трем годам колонии общего режима за повышение должностных полномочий, сообщает Интерфакс.

По информации агентства, осужденного лишили звания майора, ему также запрещено в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти.

Процесс проходил в закрытом режиме, так как дело имеет гриф «совершенно секретно».

О задержании Соболева стало известно в октябре прошлого года. После того, как его доставили из Краснодара в Москву, Басманный суд отправил под арест Соболева.

В апреле этого года бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова приговорили к 22 годам лишения свободы. Еще восьмерых фигурантов дела признал виновными и приговорил к срокам от 4 до 20 лет заключения.

Напомним, уголовное дело в отношении руководства антикоррупционного управления МВД было возбуждено в феврале 2014 года. Главными фигурантами дела стали глава ГУЭБиПК Денис Сугробов и его заместитель Борис Колесников, а также их подчиненные: Салават Муллаяров, Иван Косоуров, Виталий Чередниченко, Евгений Шерманов, Сергей Борисовский, Сергей Пономарев, Андрей Назаров и Игорь Скакунов.

В зависимости от роли и степени участия они обвинялись по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения», «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий», «Провокация взятки либо коммерческого подкупа».

Следователи считают, что сотрудники МВД пытались подставить сотрудника ФСБ, предложив под видом бизнесменов взять их «под крышу» за 10 тысяч долларов.

Максим Прошкин