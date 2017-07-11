Минкульт подаст иск против «Яблока» из-за обвинения в сговоре при госзакупках

Министерство культуры готовит иск о защите чести и достоинства в связи с публикацией «Центра антикоррупционной политики» партии «Яблоко» о нарушениях при госзакупках. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Минкульте назвали публикацию на сайте «Яблока» «домыслом» ради привлечения внимания к партии. Там также заявили, что опубликованная информация «не соответствует действительности и порочит репутацию ведомства».

Во вторник на сайте партии «Яблока» появилась публикация, в которой утверждалось, что имеются признаки картельного сговора при госзакупках Минкультуры.

Якобы подозреваемые в сговоре компании могут быть связаны с родственниками и бывшими бизнес-партнерами министра культуры Владимира Мединского.

В начале марта 2016 года началось так называемое «дело реставраторов». По версии следствия, при заключении контрактов на реставрацию Эрмитажа, Новодевичьего монастыря и других зданий были похищены бюджетные средства. Подозреваемым по делу проходит бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов.