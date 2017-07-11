Трамп-младший опубликовал переписку о компромате на Клинтон. Досье предложил «королевский прокурор России»

Сын президента США Дональд Трамп-младший обнародовал в своем твиттере переписку с бывшим британским журналистом Робом Голдстоуном, в котором обсуждается возможность передачи некой компрометирующей (would incriminate) информации о Хиллари Клинтон.

Из переписки следует, что Голдстоун связался с Трампом-младшим по просьбе российского певца Эмина Агаларова, сына владельца Crocus Group Араса Агаларова. Последний, как рассказывает Голдстоун, располагал некими документами о Клинтон и хотел поделиться ими с предвыборным штабом Трампа.

В одном из писем сказано, что эти документы — «часть поддержки Дональда Трампа российским правительством». По словам Голдстоуна, об существовании досье на Клинтон Арас Агаларов узнал на встрече с «королевским прокурором России» (the Crown prosecutor of Russia, в России такой должности не существует), который якобы и предложил передать документы для избирательной кампании Трампа.

«Если это то, о чем я думаю — мне это нравится», — ответил на письмо Трамп-младший.

Позже Дональд Трамп-младший вместе с главой предвыборного штаба миллиардера Полом Манафортом и мужем Иванки Трамп Джаредом Кушнером встретились с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Ранее Весельницкая в беседе с NBC рассказала, что во время встречи с Дональдом Трампом-младшим обсуждался только вопрос усыновления российских детей американцами. Она не исключила, что представители предвыборной команды Трампа хотели получить компрометирующие материалы на Хиллари Клинтон.

«Может быть, у них было желание это (компромат на Хиллари Клинтон) увидеть. Они могли увидеть в той идее, о которой я говорила, только то, что они хотели увидеть. Меня интересовало другое», — комментировала Весельницкая эту версию, подчеркнув, что не имеет никаких связей с официальными российскими властями.

фотография Instagram 20 января в инстаграме Араса Агаларова была опубликована совместная фотография с Дональдом Трампом. «Как-то даже и не верится. МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ !!!», — говорится в подписи.

Напомним, во вторник The New York Times сообщила, что в июне 2016 года «связанный с Кремлем» юрист из России Наталья Весельницкая предложила Трампу-младшему «компрометирующую информацию» о Клинтон. Встреча состоялась 9 июня. При этом перед встречей бывший британский журналист Роб Голдстоун, который помог ее организовать, в письме к сыну Трампа предупреждал, что источником этого компромата были российские власти.

Адвокат Трампа-младшего Алан Футерфас заявил, что его клиент не сделал ничего противозаконного и готов сотрудничать со следствием. Сейчас ФБР и конгресс США расследуют возможное вмешательство России в президентскую кампанию в Соединенных Штатах.