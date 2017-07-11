Одно из отделений Пенсионного фонда раскрыло персональные данные более 17 тысяч человек

В прокуратуру направлено обращение после раскрытия одним из управлений Пенсионного фонда по Москве и Московской области персональных данных 17752 человек, сообщается на сайте Geektimes.

По информации ресурса, документ Excel, в котором содержались записи о лицах, их даты рождения, адреса регистрации и номера СНИЛС, пришел по электронной рассылке.

«На днях по электронному документообороту прилетела массовая рассылка от местного отделения пенсионного фонда. Массовая — это значит, что получили все страхователи, зарегистрированные в этом фонде одинаковые сообщения», — утверждает автор публикации.

Отметим, что, согласно российскому законодательству, за раскрытие персональных данных предусмотрена, в том числе уголовная ответственность.

Это не первый случай, когда персональные данные попадают в открытый доступ. О подобном случае стало известно в июне это года, когда компания UpGuard обнаружила, что в облачном сервисе компании Amazon без пароля хранилось более терабайта персональных данных 198 млн граждан США.

Среди информации, которую мог получить любой, кто прошел бы по ссылке, находились сведения об избирателях — имена, даты рождения, телефоны, домашние адреса, их политические предпочтения и взгляды.

Максим Прошкин