В Калининграде отчислили организатора митинга Навального за «противоправное поведение»

Организатора митинга против коррупции 12 июня Олега Алексеева отчисли из Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ имени Канта) за «противоправное поведение». Об этом отчисленный сообщил РБК.

Как утверждает РБК, у которого есть копия приказа об отчислении, под «противоправным действием» понимаются «неуважение к закону и суду в публичном пространстве» и пренебрежении внутренним порядком в вузе, а также неснятое дисциплинарное взыскание.

«Решение считаю незаконным. Сама формулировка — «неуважение к закону и суду» просто абсурдная, — заявил РБК студент. — В приказе не написано, в чем именно это неуважение выразилось. Обязательно буду обжаловать».

По его словам, в личной беседе в институте были недовольны постом «Вконтакте» о проблемах с согласованием митинга против коррупции 12 июня в Калининграде. Алексеев также рассказал, что во время разговора присутствовал неназванный представитель силовых органов и еще один сотрудник вуза из департамента безопасности.

«Алексееву посоветовали провести митинг не в центре, как планировалось, а в парке на окраине города, и пообещали «сделать выводы» об его учебе», — пишет РБК.

12 июня в России прошли антикоррупционные митинги. В некоторых городах акции не были согласованы с местными властями. По последним данным «ОВД-Инфо», по всей России на массовых акциях были задержаны 1 721 человек. Большая часть задержанных приходится на Москву и Петербург.

Максим Прошкин