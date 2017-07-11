«Лаборатория Касперского» опровергла публикацию Bloomberg о связях с ФСБ

Антивирусная компания «Лаборатория Касперского» в ответ на публикацию Bloomberg о связях с ФСБ заявила, что у руководства «нет и не было неуместных связей с каким-либо правительством», передает РБК со ссылкой на пресс-релиз.

«Факты из внутренней переписки, упомянутой в статье, либо неверно истолкованы, либо сознательно искажены. Но в отрыве от интерпретаций сами факты по-прежнему явно говорят о том, что нет никаких доказательств подобных связей, поскольку нет и самих связей», —говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, сотрудники регулярно встречается с представителями правительств и правоохранительных органов разных стран для борьбы с киберпреступностью. Однако они никогда не получали запросов от правительства России на создание или участие в анти-DDoS проекте.

Более того, в сообщении отмечается, что ФСБ России никогда не была клиентом DDoS Protection.

Как заявляют в антивирусной компании, «Лаборатория Касперского» действительно помогает правоохранительным органам, однако занимается технической экспертизой и анализом вредоносного ПО. В компании отмечают, что эксперты также выезжают на место задержания и рейды для анализа цифровых улик.

Ранее Bloomberg заявило, что компания «Лаборатория Касперского» создавала для ФСБ технологии, а также передавала данные хакеров.

Проект скрывался от сотрудников «Лаборатории Касперского». Руководил им главный юрисконсульт «Лаборатории Касперского» Игорь Чекунов, бывший офицер КГБ. Источник Bloomberg рассказал, что Чекунов занимается технической поддержкой ФСБ, а также собирает идентификационных данных с компьютеров клиентов.

Bloomberg отмечает, что одним из сотрудников «Лаборатории Касперского», которые участвовали в рейдах вместе с силовиками, был Руслан Стоянов. Ранее он работал в МВД и занимался борьбой с киберпреступностью.

Максим Прошкин