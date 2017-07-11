На Украине арестовали российских пограничников

Апелляционный суд Херсонской области арестовал двух гражданин Росси, которые были задержаны на территории Украины 30 июня, сообщается на сайте СБУ.

«Следствие продолжается», — отмечается в сообщении.

Согласно информации СБУ, граждане России являются пограничниками, их подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее Каланчакский суд арестовал на 15 суток задержанных на Украине двоих российских пограничников, имена военнослужащих тогда не раскрыли.

В ФСБ России признали, что задержанные — сотрудники ведомства. По данным пресс-службы ФСБ, во время учений они сбились с маршрута.

Сами задержанные рассказали, что «выполняли роль учебных нарушителей границы» во время учений, но сбились с маршрута и оказались на материковой части Украины.

Максим Прошкин