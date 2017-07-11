СБУ завела 34 дела против администраторов пабликов в «Вконтакте» и «Одноклассники»

За последние полгода Служба безопасности Украины (СБУ) завела 34 уголовных производства против владельцев и администраторов в российских соцсетях «Вконаткте» и «Одноклассники». Об этом сообщается на сайте СБУ.

Согласно сообщению, их подозревают в распространении призывов к свержению конституционного строя и государственной власти на Украине.

Всего было вынесено 27 обвинительных приговоров, отмечают в СБУ. Власти Украины считают, что это часть «гибридной» войны России против Украины.

Ранее прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное дело против российских должностных лиц по статье о развязывании агрессивной войны (ст.437 УК Украины).

«Беспрецедентностью этого уголовного производства является то, что впервые правовую оценку получит информационная составляющая гибридной войны России против Украины», — отмечалось в сообщении.

В тексте добавляется, что во время досудебного расследования прокуратура уделит «особое внимание» приготовлению к «оккупации Крыма и склонению жителей полуострова к ненависти к народам Украины» путем «манипуляции общественным мнением» через СМИ и соцсети.

Напомним, 25 февраля президент Украины Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности страны.

В мае этого года украинский президент подписал указ, по которому на территории страны блокируется деятельность крупнейших российских телеком-компаний и соцсетей, в том числе «Вконтакте» и «Одноклассники».

Максим Прошкин