Минобороны России сообщило, что в Сирии погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов, передает РИА Новости.

По информации военного ведомства, советник погиб во время минометного обстрела боевиками в Хаме.

Афанасов находился в Сирии в составе аппарата российских военных советников и выполнял задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск, добавляется в сообщении.

Минобороны наградило посмертно капитана госнаградой.

Напомним, о гибели еще одного военного советника в Сирии сообщалось в начале мая. Тогда подполковник Алексей Бучельников погиб в результате обстрела боевиками подразделения сирийских войск.

В Сирии подполковник выполнял задачи по обучению артиллерийских подразделений. Российского военного посмертно представили к государственной награде.

В конце мая о гибели капитана Вооруженных сил России Евгений Константинов написало издание «Город на Бире» со ссылкой на региональное отделение ветеранской организации «Боевое братство» в ЕАО.

В заметке говорится, что Константинова направили в Сирию для обучения военнослужащих командования войск Сирийской армии. Там он помогал планировать и проводить операций по ликвидации террористических формирований и защите населения от налётов боевиков.

Минобороны сообщало, что с начала российский военной операции в Сирии погибли 30 россиян. Вместе с тем по данным CIT, с начала 2017 года в Сирии погибли не менее десятка бойцов ЧВК «Вагнер».

Максим Прошкин