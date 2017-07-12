В США ограничили использование продукции «Лаборатории Касперского»

Администрация президента США исключила продукцию «Лаборатории Касперского» из списка поставщиков, продукция которых одобрена для использования государственными органами. Об сообщает Reuters.

По данным агентства, обеспокоенность американских чиновников вызывает возможное использование компании российскими властями для получения доступа к сетям США.

Как отметила представитель Администрации общих служб американского правительства, что этот шаг был предпринят «после тщательного обсуждения», чтобы «обеспечить целостность и защищенность правительственных систем и сетей США».

Ограничения на продукцию «Лаборатории Касперского» коснутся только закупок, сделанных через Администрацию общих служб.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что администрация ДональдаТрампа может запретить федеральным агентствам использовать продукцию, разработанную «Лабораторией Касперского».

Накануне Bloomberg заявило, что «Лаборатория Касперского» создавала для ФСБ технологии, а также передавала данные хакеров. Проект якобы скрывался от сотрудников компании.

Антивирусная компания «Лаборатория Касперского» в ответ на публикацию Bloomberg о связях с ФСБ заявила, что у руководства «нет и не было неуместных связей с каким-либо правительством». В компании отметили, что действительно помогает правоохранительным органам, однако занимается технической экспертизой и анализом вредоносного ПО. В компании отмечают, что эксперты также выезжают на место задержания и рейды для анализа цифровых улик.