В России изменились правила перевозки детей в автомобиле

В России вступили в силу новые правила перевозки в автомобилях детей в возрасте от 7 до 12 лет.

Согласно поправкам в Правила дорожного движения, теперь разрешается перевозить детей в возрасте от семи до двенадцати лет на заднем сиденье машины в автокресле или с помощью ремней безопасности. Для детей до 12 лет на переднем сиденье легковой машины, использование детского кресла обязательно.

За нарушение новых правил предусмотрен административный штраф в размере трех тысяч рублей. Кроме того, запрещается оставлять детей младше 7 лет одних в автомобиле.