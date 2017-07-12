ФСБ предложила допустить мэров к государственной тайне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предложила допустить к государственной тайне глав муниципальных образований. Предлагаемые поправки в закон «О гостайне» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы законопроекта предлагают допустить к гостайне не всех мэров, а только тех, которым это понадобится для выполнения служебных обязанностей. Список будут определять главы регионов.

«Перечень муниципальных образований, главам которых для осуществления своих полномочий требуется доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, утверждается высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) соответствующего субъекта Российской Федерации. В отношении указанных глав муниципальных образований проводятся проверочные мероприятия, предусмотренные статьей 21 настоящего Закона», — говорится в законопроекте.

Согласно действующему законодательству, допущенных к гостайне чиновников могут ограничить в праве выезжать за границу.