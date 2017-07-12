«Коммерсант» сообщил о вмешательстве Путина в строительство атомного ледокола «Арктика»

Строительство атомного ледокола ЛК-60Я «Арктика», замедлившееся в 2014 году из-за конфликта России с Украиной, потребовало вмешательства президента России Владимира Путина, который принял решение перенести окончание строительства с 2017 на 2019 год. Об этом со ссылкой на два осведомленных источника сообщает «Коммерсант».

Основной проблемой, как пишет газета, стали турбины, которые предполагалось испытать на Харьковском турбинном заводе в Украине. Но в 2014 году поставщиком стал завод «Киров-Энергомаш». При этом сами подрядчики «перекладывают вину в срыве сроков друг на друга».

Как отмечает издание, строительством ледокола занимаются подконтрольный «Росатому» ФГУП «Атомфлот» и входящий в Объединенную строительную корпорацию (ОСК) ООО «Балтийский завод — судостроение» (БЗС).

По данным газеты, о переносе сроков сдачи проекта «Атомфлот» попросил БЗС. Просьба, по словам источника «Коммерсанта» вызвала «бурную реакцию». В результате «Атомфлот» направил обращение в «Росатом». Затем о просьбе узнали в правительстве, после этого в Совбезе и в итоге обращение дошло до Путина. Глава государства распорядился перенести сроки сдачи проекта с 2017 на 2019 год.

Из-за срыва госконтракта Путин также поручил принять «кадровые и организационно-управленческие решения». В свою очередь, Генпрокуратура, ФСБ и Счетная палата проведут свои проверки.

В публикации также говорится, что сроки сдачи других ледоколов, строительством которых занимаются БЗС и «Атомфлот» также перенесены. Речь идет о ледоколах серии — «Сибирь» и «Урал» на создание которых из бюджета было выделено 84,4 млрд рублей. Сроки сдачи этих проектов переносятся с 2019 и 2020 годов на 2021 и 2022 года соответственно.