«Мегафон» выкупит у «Билайна» «Евросеть»

Компания «Мегафон» выкупит у компании «Вымпелком» («Билайн») о выкупе 50% акций салонов сотовой связи «Евросеть». Об этом сообщается на сайте «Мегафона».

Финансовая сторона сделки не раскрывается.

«На основе договорённости, достигнутой между сторонами, «МегаФон» приобретёт у «ВымпелКома» принадлежащую компании долю в размере 50% акций «Евросети» и доведёт свою долю владения до 100%. При этом «Евросеть» останется на рынке как операционная компания», — говорится в сообщении.

«Мы не будем сокращать сотрудников, наоборот, мы будем открывать новые магазины и нанимать людей», — цитирует РБК президента «Евросети» Александра Малиса.