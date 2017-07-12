Леонида Волкова заподозрили в нарушении авторских прав и создании вирусов

Главу предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова заподозрили в нарушении авторских прав и создании вредоносных компьютерных программ.

Волков опубликовал в твиттере фотографию распоряжения красноярского управления МВД об обыске в местном штабе Навального. Как следует из документа, в полицию поступила информация о нарушении Волковым авторских прав (часть третья статьи 146 УК РФ) и создании им вредоносных компьютерных программ (статья 273 УК РФ).

При этом в документе не уточняется, что именно совершил Волков.

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Распоряжение об обыске в штабе подписал начальником регионального управления МВД Геннадием Березиным 11 июля. Сам обыск начался утром в среду, 12 июля.

«Причем тут штаб в Красноярске, позвольте? Выглядит просто как очередной повод ударить по нашей материальной базе, побольше всего украсть», — прокомментировал изъятие техники Волков.

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