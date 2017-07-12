Поклонская назвала абсурдными публикации о массовых казнях в Чечне

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в фейсбуке прокомментировала публикацию «Новой газеты» о массовых казнях в Грозном в ночь на 26 января.

«Политические интриги в вопросах "свободы" творчества, нравственности, спорта и т.д. часто выступают инструментом для глумления над нашими традиционными ценностями, верой, историей. Их используют для многолетних, но тщетных попыток разрушить великую связь, которая делает нас сильным, непобедимым, многонациональным Русским Народом, вселяющим страх врагу. Сохранение же в чистоте веры и нравственности часто разжигает аппетит коварства, вероломства и воспаленного воображения, клеветы со стороны испугавшегося врага, как признака слабости и бессилия, не забывая при этом о старом отработанном приеме: "Чем страшнее ложь — тем скорее в нее поверят". Пример тому — последние абсурдные публикации о якобы имевших место событиях в Чеченской Республике», — написала она.

Накануне Союз журналистов Чечни опубликовал открытое обращение к «Новой газете», назвав публикацию «политическим заказом от западных спонсоров». Организация потребовала предоставить конкретные доказательства фактов, приведенных в материале.

Ранее редакция «Новой газеты» обратилась к главе Совета по правам человека при президенте Михаилу Федотову в связи с публикацией о массовых казнях в Грозном в ночь на 26 января 2017 года. Как отмечается в обращении, список с именами убитых и датами их рождения уже ранее был передан в Следственный комитет РФ и Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

Напомним, «Новая газета» опубликовала имена 27 человек, которых расстреляли в Чечне без предъявления обвинений. Однако, по нашим сведениям, речь может идти о 56 жителях республики. В эту ночь все задержанные содержались в Грозном на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Изучение списков задержанных свидетельствует о том, что решение об убийстве принималось спонтанно.

В Чечне назвали публикацию «Новой газеты» дезинформацией. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров посчитал материал «всплеском нездоровой фантазии».