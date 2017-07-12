В «Лаборатории Касперского» связали ограничения для компании в США с «геополитической борьбой»
В «Лаборатории Касперского» назвали запрет ее продукции в государственных органах США «геополитической борьбой». Об этом сообщает РИА Новости.
«Судя по всему, "Лаборатория Касперского" оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре», —заявили в пресс-службе компании.
В компании добавили, что ее основатель Евгений Касперский неоднократно предлагал встретиться с американскими чиновниками и дать показания в конгрессе, а также «раскрыть исходный код программ».
12 июня стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа исключила продукцию «Лаборатории Касперского» из списка поставщиков, продукция которых одобрена для использования государственными органами.
О возможном запрете госструктурам использования продукции «Лаборатории Касперского» ранее сообщал телеканал ABC.
Накануне Bloomberg заявило, что «Лаборатория Касперского» создавала для ФСБ технологии, а также передавала данные хакеров. Проект якобы скрывался от сотрудников компании.
Антивирусная компания «Лаборатория Касперского» в ответ на публикацию Bloomberg о связях с ФСБ заявила, что у руководства «нет и не было неуместных связей с каким-либо правительством». В компании отметили, что действительно помогает правоохранительным органам, однако занимается технической экспертизой и анализом вредоносного ПО.
Андрей Дубровский