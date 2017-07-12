Депутаты предложили установить миллионные штрафы за отказ удалять недостоверную информацию в соцсетях

Члены фракции «Единая Россия» в Госдуме инициировали законопроект, который устанавливает миллионные штрафы за отказ удалить недостоверную информацию и противоправный контент из социальных сетей. Об этом сообщает Интерфакс.

Как пояснил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, речь идет о «распространении недостоверных, противоправных и порочащих достоинство человека сведений» в социальных сетях. Замруководителя фракции уточнил, что физических лиц будут штрафовать на 3 — 5 млн рублей, а размер штрафа для юридических лиц составит от 30 до 50 млн рублей.

Исаев добавил, что при подготовке проекта закона был использован опыт Германии, где, по его словам, также введены в действие жесткие меры за такого рода правонарушения.

Уточняется, что законопроект уже прошел экспертный совет фракции, и сегодня вносится в Государственную думу.

Ранее депутат Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, регулирующий деятельность социальных сетей. Соответствующий документ размещен в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.