Двоих россиян арестовали в Гамбурге после беспорядков во время G20

Прокуратура Гамбурга арестовала двоих россиян после акции антиглобалистов во время саммита G20, которая переросла в беспорядки, им грозит от 6 месяцев до 10 лет тюрьмы, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, граждан России обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении полицейским.

Прокуратура Гамбурга уточняет, что всего были задержано 6 человек из России, четверо отпущены на свободу.

Напомним, саммит G20 проходил в Гамбурге с 7 по 8 июля. Протестная акция антиглобалистов «Добро пожаловать в ад», переросшая впоследствии в беспорядки, началась вечером 6 июля и продолжалась всю ночь. В ней приняли участие порядка 8 тысяч человек.

Помимо мирных протестов, на улицах города в течение трех суток происходили столкновения с полицией. Протестующие поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских, а также грабили магазины.

По последней информации, ранения получили 476 сотрудников правоохранительных органов.

Читайте также Внутренний Гамбург

Основная идея антиглобалистов — привлечь внимание к росту неравенства, уничтожению рабочих мест и ущемлению социальных прав. Свои протесты сторонники таких взглядов проводят во время саммитов G8 и G20, встреч представителей ВТО, МВФ, Всемирного банка и др. По их мнению, эти организации являются олицетворением неконтролируемого расширения рынка.

Максим Прошкин