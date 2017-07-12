Суд освободил бизнесмена Полонского
Пресненский суд Москвы признал виновным бизнесмена Сергея Полонского по делу о хищении более 2,6 млрд рублей при строительстве двух жилых комплексов в столице и приговорил к пяти годам колонии, передает ТАСС.
Вместе с тем суд освободил Полонского в связи с истечением срока давности преступления.
Также суд освободил других фигурантов дела, а именно экс-руководителя финансового департамента Александра Паперно и экс-руководителя «Миракс-Фили» и «Аванта» Алексея Пронякина. Их обвиняли в пособничестве мошенничеству.
Прокуратура просила для Полонского восемь лет колонии общего режима и штраф в 900 тыс. руб.
Напомним, Сергей Полонский заявлял, что свою вину не признает и отрицает факт мошенничества.
Бизнесмен также заявлял о своем намерении принять участие в выборах президента России, которые состоятся в 2018 году.