Нацгвардия Украины сообщила о задержании в Донбассе россиянина с военным билетом

Нацгвардия Украины сообщила о задержании в Луганской области россиянина с военным билетом, передает УНИАН.

Мужчину задержали на блокпосту рядом с населенным пунктом Городище Луганской области в ходе проверки автомобиля. Он имел при себе российский паспорт и военный билет РФ.

Вместе с ним был задержан человек, который в базе правоохранительных органах Украины проходит как «боевик ЛНР».

Задержанных граждан передали военной контрразведке.

В понедельник Госпогранслужбы Украины сообщила о задержании российского военнослужащего, пытавшегося въехать в страну по украинскому паспорту.

По словам представителя ведомства, при досмотре у задержанного был обнаружен «потайной карман, из которого был изъят лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР (Приднестровская молдавская республика — ред.) и людей РФ, орден "Красная звезда", смартфон, флэш-носители информации».

Украинские власти предполагают, что мужчина — полковник России Валерий Гратов, которого российские спецслужбы якобы «планировали сделать заместителем министра госбезопасности Приднестровской молдавской республики».