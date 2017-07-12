В Свердловской области главу местного СК отстранили после заявления Путина о «борзоте» на заводе

Главу управления Следственного комитета по Свердловской области генерал-лейтенанта Валерия Задорина отстранили от должности на время проведения служебной проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка началась из-за «волокиты, допущенной при расследовании уголовного дела» о невыплате зарплаты сотрудникам «Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий». Провести проверку распорядился глава СК России Александр Бастрыкин.

«Недопустима ситуация, при которой реализация данного права кем-либо ограничивается, а на его восстановление уходит столь длительное время. В ходе служебной проверки будет выяснено, в связи с чем по сей день безрезультатно расследуется уголовное дело и будут приняты кадровые решения», — сказано в заявлении ведомства.

В понедельник, 10 июля, работникам завода выплатили долг по зарплате. Сумма долга составила 13 млн рублей.

Президент России Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры России разобраться в ситуации на заводе. На встрече с врио губернатора Свердловской области он рассказал о жалобе на руководителя предприятия, заявившем, что выплатит долги по зарплате только после личного вмешательства президента. Путин ответил, что если директор завода действительно так сказал, то «надо понять, откуда такая "борзота", такое хамство по отношению к людям».

По факту невыплаты зарплаты правоохранительные органы возбудили три уголовных дела, которые впоследствии были объединены в одно производство и переданы в центральный аппарат Следственного комитета России.

Первое дело возбудили в сентябре прошлого года по факту невыплаты зарплаты. 10 июля возбудили еще два уголовных дела: по ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств) и по ст.159 УК РФ (мошенничество).