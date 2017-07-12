Владелец Crocus Group отверг передачу сыну Трампу компромата на Клинтон

Владелец Crocus Group Арас Агаларов назвал «выдумкой» информацию о передаче сведений против кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

В интервью радиостанции Business FM он заявил, что не знаком с британским пиарщиком и музыкальным критиком Робом Голдстоуном.

«Я думаю, это какие-то выдумки. Это я не знаю, кто выдумывает. При чем тут Хиллари Клинтон? Я не знаю. Я и Роба Голдстоуна толком не знаю», — сказал Агаларов.

Российский предприниматель подтвердил, что его сын Эмин познакомился с Голдстоуном во время трамповского конкурса «Мисс Вселенная», но добавил, что ему неизвестно, о чем они разговаривали.

Напомним, после того, как The New York Times анонсировала публикацию компрометирующей переписки Дональда Трампа-младшего с Робом Голдстоуном, сын американского президента незамедлительно опубликовал ее сам.

В переписке Голдстоун рассказывает о звонке Эмина Агаларова, который, с его слов, готов поделиться некими порочащими Хиллари Клинтон документами.

Голдстоун сообщает, что предложенная информация является «частью помощи Трампу со стороны России и ее правительства», Трамп-младший на это отвечает: «Если это так — прекрасно!».

Кроме этого, пиарщик пишет, что эти материалы Эмин получил от своего отца Араса, а тот, в свою очередь, от некоего «королевского прокурора» из России.

После этого состоялась встреча Эмина Агаларова, на которой присутствовала адвокат Наталья Весельницкая. По словам сына Трампа, Весельницкая не предъявила никакого конкретного компромата, а использовала встречу для обсуждения «акта Магнитского».

Сама Весельницкая позже подтвердила, что не передавала Трампу никаких инкриминирующих Клинтон данных, и разговор шел о санкциях. Адвокат также опровергла какую-либо связь с российскими властями.

Упомянутая переписка дала повод говорить, что Москва помогала будущему американскому лидеру Трампу во время предвыборной кампании.

20 января в инстаграме Араса Агаларова была опубликована совместная фотография с Дональдом Трампом. «Как-то даже и не верится. МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ !!!», — говорится в подписи.