ЦИК: «Яблоко» не имело право выдвигать Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области

Партия «Яблоко» не имело право выдвигать мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом на выборы губернатора Свердловской области, заявил член ЦИК Евгений Шевченко, сообщает РБК.

Шевченко утверждает, что во время выдвижения Ройзмана произошла «подмена органа, который может выдвигать кандидата».

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла о нарушениях при выдвижении Ройзмана, однако о каких именно нарушениях шла речь не уточнила.

«Я настоятельно рекомендую партии ко мне обратиться, еще не поздно все исправить и организовать выдвижение без нарушений», — заявила Памфилова.

Отметим, СМИ уже писали, что выдвижение Ройзмана от партии может быть оспорено. Согласно сообщениям, в облизбиркоме заявили, что решение о выдвижении кандидата на губернаторские выборы могло принять только региональное отделение партии, в то время как Ройзмана выдвинуло федеральное бюро «Яблока».

О возможных проблемах с выдвижением Ройзмана в губернаторы также сообщали «Ведомости». По данным газеты, в Кремле решили не пускать на предстоящие губернаторские выборы «сильных оппонентов» действующей власти, в частности Евгения Ройзмана — кандидаты якобы не смогут пройти муниципальный фильтр.

Такое решение источник «Ведомостей» объяснил опасениями администрации президента, что люди «не захотят голосовать два раза подряд». Разрыв между региональными и президентскими выборами небольшой, отмечает издание.

Напомним, 10 сентября 2017 года в России пройдет единый день голосования. В 17 регионах будут выбирать губернаторов, в шести пройдут парламентские выборы. В следующем, 2018 году, россияне проголосуют за нового президента страны.