Лауреатом премии «Редколлегия» в июне стал Павел Каныгин

Лауреатом независимой премии «Редколлегия» в июне стал корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин за интервью со Светланой Агеевой, матерью Виктора Агеева,попавшего в плен в Луганской области.

Также лауреатами июня стала Екатерина Бороздина («Такие дела») за публикацию о проблеме ухода за пациентами в российских роддомах — и способы её решения. Премию также получил корреспондент «Грани.ру» Дмитрий Борко за серию репортажей из суда по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Независимая премия поддержки профессиональной журналистики «Редколлегия», основанная благотворительной организацией Sreda Fundation, с сентября 2016 года вручается ежемесячно авторам лучших журналистских произведений, отвечающих высоким стандартам профессии, по мнению профессионального жюри.