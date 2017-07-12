Гособвинение потребовало пожизненный срок для фигуранта дела об убийстве Немцова

В Московском окружном военном суде в ходе прений сторона обвинения запросила сроки для подсудимых.

Гособвинитель Мария Семененко отметила, что убийство политика — дерзкое преступление, совершенное организованной группой с особым цинизмом. И заслуживает самого строгого наказания.

Прокурор запросила для возможного исполнителя убийства Заура Дадаева пожизненный срок в колонии особого режима, штраф 200 тысяч рублей, а также лишение военного звания и наград.

Анзору Губашеву — 23 года строгого режима с ограничением 2 года и штраф 200 тысяч рублей, для Шадида Губашева — 21 год лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением 2 года и штраф 200 тысяч рублей, Темирлану Эскерханову — 19 лет в колонии строгого режима с ограничением 2 года и штраф 200 тысяч рублей, а также лишить его звания. Хамзата Бахаеву — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением 2 года и штраф 200 тысяч рублей.

Подсудимые отреагировали на сроки спокойно, но было видно, что требование прокурора их шокировало. Адвокаты защиты заявили, что такие большие сроки, которые запросило обвинение — жестоко и несправедливо. И просили судью вынести оправдательный приговор, несмотря на обвинительный вердикт.

Приговор огласят 13 июля.

Напомним,29 июня коллегия присяжных признала всех подсудимых — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве Бориса Немцова и не заслуживающими снисхождения. После этого суд завершил обсуждение вердикта коллегии присяжных.

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

На скамье подсудимых пять человек. По версии обвинения, бывший военнослужащий батальона «Север» Заур Дадаев был непосредственным киллером, Анзор Губашев подвозил его на машине с места убийства, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев обвиняются в том, что следили за политиком и помогали скрыться исполнителям.