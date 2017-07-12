СМИ сообщили об увольнении пресс-секретаря Минприроды Алтайского края за репост

За репост и критические комментарии к материалу «Поуехали тут» о молодежи, которая уезжает из Алтайского края, пресс-секретарь минприроды Алтайского края Марина Баутина попала под увольнение, сообщает сайт «Политсиб.ру».

В материале со ссылкой на данные статистики рассказывется, что, начиная с 2001 года, в крае отмечается отток населения. Отмечается, что за последние пять лет регион ежегодно покидает более 80 тысяч человек. По данным издания, Алтайский край стал вторым в Сибири после Омской области по числу переехавших в другие регионы.

Баутина опубликовала ссылку на публикацию на своей странице в фейсбуке. Позже, как сообщает «Политсиб.ру», репост и комментарии под ним стали поводом для увольнения.

Издание цитирует пост Баутиной, в котором она пишет, что «наконец-то, все разрешилось» и информация о ее постах в фейсбуке «доведена до нужных людей, которые “попросили” меня освободить место пресс-секретаря минприроды Алтайского края».

Позже эта публикация была удалена с личной страницы Баутиной, собщает издание. В беседе с «Политсиб.ру» она рассказала, что о ее постах в соцсети руководству края стало известно 7 июля, и что в тот же день ей пришлось написать заявление. Окончательное решение об увольнении пресс-секретаря, по заявлению «Политсиб.ру», было принято руководством края.

Начальник отдела, где работает Баутина, Елена Золотова сообщила «Новой газете», что пресс-секретарь «17 числа написала заявление по собственному желанию, но она пока работает».

«Она написала заявление, но это же не факт [что Баутина уволится], она может передумать и забрать заявление. Руководство пока его не подписало», — сообщила собеседница.

Золотова также отметила, что об увольнении за репост узнала из сообщений СМИ, по ее словам, «сегодня Марина целый день работала». Сама Баутина на вопросы «Новой газеты» к моменту подготовки заметки не ответила.