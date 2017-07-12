Песков назвал «затянувшимся сериалом» историю с перепиской Трампа-младшего

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «затянувшимся сериалом» историю с перепиской Дональда Трампа-младшего.

«В целом, конечно, это напоминает затянувшийся сериал, способный конкурировать с самыми успешными сериалами, которые идут в США, но не нужно каким-то образом притягивать нас к этому сериалу, мы в таких сериалах не участвуем и не играем», — цитирует его ТАСС.

Песков, по сообщению агентства, в очередной раз отметил, что в Кремле «абсолютно не в курсе всей этой истории [с перепиской Трампа-младшего], никогда не были в контакте с этим адвокатом [Натальей Весельницкой], поэтому нам нечего сказать по этой истории, она не имеет к нам ни малейшего отношения».

Читайте также Владелец Crocus Group отверг передачу сыну Трампу компромата на Клинтон

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал «величайшей охотой на ведьм» начатую в американских СМИ травлю его старшего сына, которого обвиняют чуть ли не в государственной измене за встречу с российским юристом Натальей Весельницкой летом прошлого года.

«Мой сын Дональд хорошо справился со своей задачей вчера вечером. Он был открыт, откровенен и чист. Это [начатая против него кампания] является величайшей в политической истории охотой на ведьм. Это печально», — написал американский президент.

Ранее российский предприниматель Арас Агаларов назвал «выдумкой» информацию о передаче сведений против кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Напомним, опубликованная переписка Трампа-младшего с британским пиарщиком Робом Голдстоуном послужила поводом для разговоров противников Трампа-старшего о том, что Россия помогала будущему американскому президенту во время предвыборной кампании.

В переписке говорилось о том, что Эмин Агаларов готов передать документы, которые помогут в борьбе на выборах с Клинтон. Якобы эти материалы Эмин получил от своего отца Араса Агаларова, а тому они, в свою очередь, достались от некоего российского прокурора.

После этой переписки Трамп-младший встретился с адвокатом Натальей Весельницкой. Однако, по его словам, встреча была безрезультативной, поскольку адвокат так ничего и не передала.

Сама Весельницкая подтвердила, что не передавала Трампу-младшему никаких инкриминирующих Клинтон данных, и разговор шел о санкциях. Она также отвергла какую-либо связь с российскими властями.