Прокуратура отчиталась о результатах проверки нападения на блогера Варламова

Прокуратура Ставропольского края рассказала о результатах проверки нападения на блогера, сообщает РБК.

«В ходе проверок ваши доводы о причастности к нападениям на Варламова лиц, действовавших в интересах строительной компании «ЮгСтройИнвест» и ее руководителя Иванова Ю.И., не подтвердились», — сказано в письме адвокату Варламова Андрею Сабинину. Документ подписан начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел.

В ответе прокуратуры также говорится о том, что правоохранительные органы не нашли в действиях нападавших признаков преступлений по статьям «побои» и «хулиганство». В настоящее время идет проверка по статьям «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Напомним, на Илью Варламова напали 26 апреля. В здании аэропорта его несколько раз ударили и облили зеленкой, а затем, уже в городе, блогера облили зеленкой повторно. Варламов собирался провести съемки в микрорайоне «Перспективный».

«Достал квадрокоптер, хотел поснимать, но не успел поднять камеру в воздух, как вокруг начали бегать охранники застройщика — «ЮгСтройИнвеста», — рассказал о произошедшем блогер. На видеозаписи нападения, заявляет Варламов, можно увидеть Сергея Медведева — заместителя гендиректора «ЮгСтройИнвеста».

Пятеро нападавших были задержаны, им предъявили обвинение по статье «мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП). По словам блогера, двое человек были арестованы на двое суток, трое — оштрафованы на 500 рублей. «То есть, по мнению местной полиции, нет ничего страшного в том, что организованная группа бандитов два раза нападает на человека, обливает его зеленкой, портит одежду, разбивает технику», — прокомментировал произошедшее Варламов.

В начале мая адвокат Варламова направил обращение в прокуратуру.

«Это люди, которые были явно предварительно знакомы друг с другом и объединились, имея совместный план слежки и нападения на Илью Варламова. Действия хулиганов были согласованными и координировались с использованием средств связи и транспорта, второе нападение является продолжением и реализацией единого преступного умысла», — заявлял Сабинин.

Адвокат упомянул о материальном ущербе, нанесенном блогеру. У Варламова был разбит квадрокоптер стоимостью свыше и безвозвратно испорчена одежда.

Это не единственный подобный инцидент, затрагивающий Сергея Медведева. Он также может быть причастным к нападению на студента-юриста Ивана Бырляка и секретаря городской Общественной палаты Григория Пинчука.

Юлия Костенко