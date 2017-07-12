Председатель «Яблока» ответила на заявление ЦИК о неправомерности выдвижения Ройзмана в губернаторы

За заявлением ЦИК о том, что «Яблоко» не имело право выдвигать политика Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области, стоит желание не допустить политических оппонентов на выборы, считает председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова.

«В наших действиях никаких ошибок нет, и мы готовы доказывать это в суде», — сказала Слабунова в разговоре с «Новой газетой».

По мнению председателя партии, то, как преподносится ситуация с Ройзманом, свидетельствует о том, что использование административного ресурса хотят скрыть за якобы нарушенной процедурой выдвижения.

«Даже если бы мы провели съезд партии — это никак не способствовало выдвижению Ройзмана в губернаторы», — уверена Слабунова.

По процедуре выдвижения Ройзмана помогали юристы партии, рассказывает председатель «Яблока», которые «выверяли все шаги», чтобы они соответствовали закону «О политических партиях» и уставу «Яблока», зарегистрированного Минюстом​.

«При подаче заявления никаких претензий не было», — отмечает Слабунова.

По ее словам, подобная ситуация складывается с кандидатами от партии в Новгородской и Ярославской областях, когда невозможно было получить подписи, так как места сбора подписей были закрыты.

«Заранее высчитывается необходимое количество муниципальных образований, которые надо вывести из игры», — считают в «Яблоке».

В среду член ЦИК Евгений Шевченко заявил, что во время выдвижения Ройзмана партией «Яблоко» произошла «подмена органа, который может выдвигать кандидата».

О нарушениях при выдвижении Ройзмана заявляла и председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Я настоятельно рекомендую партии ко мне обратиться, еще не поздно все исправить и организовать выдвижение без нарушений», — говорила Памфилова.

Отметим, СМИ уже писали, что выдвижение Ройзмана от партии может быть оспорено. Согласно сообщениям, в облизбиркоме заявили, что решение о выдвижении кандидата на губернаторские выборы могло принять только региональное отделение партии, в то время как Ройзмана выдвинуло федеральное бюро «Яблока».

О возможных проблемах с выдвижением Ройзмана в губернаторы также сообщали «Ведомости». По данным газеты, в Кремле решили не пускать на предстоящие губернаторские выборы «сильных оппонентов» действующей власти, в частности Евгения Ройзмана — кандидаты якобы не смогут пройти муниципальный фильтр.

Такое решение источник «Ведомостей» объяснил опасениями администрации президента, что люди «не захотят голосовать два раза подряд». Разрыв между региональными и президентскими выборами небольшой, отмечает издание.

Напомним, 10 сентября 2017 года в России пройдет единый день голосования. В 17 регионах будут выбирать губернаторов, в шести пройдут парламентские выборы.